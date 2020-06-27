15 milyon doları 20 girişime yatıracak

Fintech, SaaS, cybersecurity, AI, Big Data, retailtech, regtech, marketplace, insurtech, agritech, proptech gibi finansal hizmetler etrafında konumlanan dikeylere odaklanacak QNBEYOND Ventures’ta girişim başına ortalama ilk yatırım miktarı 300 bin dolar olacak ve uygun koşullardaki portföy girişimlerine 1 milyon dolara varan devam yatırımları yapılacak.

Kurucuya bakıyor

QNBEYOND Ventures girişimleri yatırım için değerlendirirken stratejik öncelikler yanında kurucu ekibe, ürünün teknolojisine ve pazarda yaratılmış değer önerisine bakacak. QNBEYOND Hızlandırma Programı ağı içerisinde banka dışından, alanında uzman 75 mentoru ile girişimlere satış, pazarlama, hukuk, ürün yönetimi, globalleşme, finans konularda danışmanlık veriyor.QNBEYOND Ventures ile de erken aşama girişimlere yatırımlar yaparak çok daha kolay hızlanmalarını sağlayabilecek.