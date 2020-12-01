150 milyon liralık teknoloji yatırımı

Kurum, geçen yıla göre aktif dijital bankacılık müşteri oranını ise yüzde 156 artırarak, 124 bin 978 aktif müşteri sayısına ulaştı. Teknoloji ve inovasyon alanında yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi veren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, şunları söyledi:

“Dijital alandaki yatırımlarımız salgın döneminde bize büyük avantaj sağladı. Sadece dijital kanallar özelinde 2020 ilk çeyrek değerlendirmesi yaptığımızda, Vakıf Katılım müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 72’sinde dijital kanalların tercih edildiğini görüyoruz. Bu oran ikinci çeyrekte yüzde 75’e ve üçüncü çeyrek sonunda ise yüzde 83’e çıktı. Bu işlemlerin yüzde 13’ü internet şube, yüzde 64’ü mobil şube, yüzde 6’sı ATM üzerinden yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14’lük bir artış dikkat çekiyor. 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla aktif dijital bankacılık müşteri sayımız 124 bin 978’e ulaşmış durumda. Bu rakamı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda yüzde 156 artış görüyoruz.”

Nakitsiz toplum

Yurt içi farklı bankalara günün her anında, teyitli para transferinin 7/24 gerçekleştirilmesine olanak sağlayan FAST sistemini ve ödemelerin IBAN yerine cep telefonu numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgileri kullanarak yapılmasına imkân veren Kolay Adresleme Sistemini (KOLAS) de müşterilerinin kullanımına sunduklarını söyleyen Göktaş, “Önümüzdeki günlerde TR Karekod ile ödeme altyapısını da devreye alarak nakitsiz bir toplum düzenine geçişin öncüsü olacağız” dedi.