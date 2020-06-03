152 milyar TL’lik bilgi teknolojisi

TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, “Sektör TL bazında 2019’da büyümesini sürdürdü. Pandemi sonrasında bu verileri yeniden değerlendirmek gerekiyor. Küresel ekonomide daralma beklentileri ve bilgi ve iletişim teknoloji sektörünün ‘yeni normal’ dönemine yapacağı potansiyel katkılar ışığında, sektörümüze yönelik yatırımların hızlı ve verimli bir şekilde artmasının, ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına her zamankinden daha yüksek bir katkı sunacağını öngörebiliyoruz. Sektörümüzün Türk Lirasında göstermiş olduğu büyüme performansını ne yazık ki dolar bazında göremiyoruz” dedi.