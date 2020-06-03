03.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
152 milyar TL’lik bilgi teknolojisi
Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre, sektör 2019 yılında TL bazında bir önceki yıla göre yüzde 14’lük büyümeyle 152 milyar TL’lik hacme ulaştı. İstihdamını 143 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 6.5 milyar TL oldu.
TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, “Sektör TL bazında 2019’da büyümesini sürdürdü. Pandemi sonrasında bu verileri yeniden değerlendirmek gerekiyor. Küresel ekonomide daralma beklentileri ve bilgi ve iletişim teknoloji sektörünün ‘yeni normal’ dönemine yapacağı potansiyel katkılar ışığında, sektörümüze yönelik yatırımların hızlı ve verimli bir şekilde artmasının, ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına her zamankinden daha yüksek bir katkı sunacağını öngörebiliyoruz. Sektörümüzün Türk Lirasında göstermiş olduğu büyüme performansını ne yazık ki dolar bazında göremiyoruz” dedi.
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