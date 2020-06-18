16 günlük satışla hedefini yükseltti

Bu dönemde, tüketicilerin Kovid-19 salgını nedeniyle erteledikleri taleplerini hızla öne aldıklarını ifade eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “3-4 yıl önceki dönemler gayrimenkul sektörünün en iyi olduğu dönemler olarak hatırlanır ama bu kampanya dönemi o zamanları da geride bıraktı.



Sadece Nef olarak biz 16 günde 254 milyon liralık satış yaptık. Bu sürede 202 ünitenin satışını gerçekleştirdik. Bu sayede 1 Ocak - 15 Haziran arası ciromuz 610 milyon liraya ulaştı. 2020 için yola 1 milyar liralık ciro beklentisiyle çıkmıştık. Ama bugün geldiğimiz noktada bu hedefimizi yukarı yönlü revize edeceğiz” diye konuştu.



2 bin konut teslimi



Kamu bankaları tarafından birinci el konutta 12 ay ödemesiz, 180 aya kadar vadede 0.64 vade oranı fırsatı sunulan konut kredisi imkanı oluştururken; Emlak Konut GYO ise yüzde 5 peşinat, yüzde 10 indirim ve 2 yıl ödemesiz dönem ardından fiyatı 1 milyon liraya kadar olan konutlarda yüzde 0.69 vade oranı uyguluyor.



2020 yılını bir ‘teslimat yılı’ olarak planladıklarını hatırlatan Timur, pandemi döneminde şantiyelerinin durmadan devam ettiğini dile getirdi. Timur, “Nef Sancaktepe, Nef Çekmeköy, Nef Reserve Yalıkavak ve İnistanbul Konsept projelerimizde teslimlerimize başladık. Bu dönemde neredeyse 2 bin konutu aynı anda teslim ediyoruz. Nef Bahçelievler’de teslimlere kademeli olarak Ekim 2020’de başlamayı planlıyoruz” dedi.



Yeni yatırım planları var



Nef’in ‘Nef City 82’ markası ile Kırşehir Kaman’da, Hirfanlı Barajı’na sınır imarlı arsa geliştirmeye geçen yıl başladığını hatırlatan Erden Timur, “3 ayda 54 bin metrekarelik arsa satışı gerçekleştirdik.



Yatırımlarımız devam edecek. Ege taraflarında ve İzmir çevresinde yerlerimiz var. Ayrıca İstanbul’a yakın lokasyonlarda da planlama yapıyoruz.

Müşteri talep ederse satın aldıkları arsaların üzerine isterlerse mobil olacak şekilde, isterlerse geleneksel şekilde evlerini de inşa etmek için de çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.