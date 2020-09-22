160 milyon maske için anlaştılar

1 yıl içinde teslim edilecek maskeler karşılığında 45 milyon dolarlık ihracat anlaşması yapıldı. TT Medical Group, ürettiği yüzde 99.9 filtrasyona (BFE) sahip steril TypeIIR cerrahi maskelerin kalitesini ve orijinalliğini garanti etmek için, Avustralya Borsası’nda işlem gören nano teknoloji şirketi Dotz ile anlaştı. Anlaşmanın kapsamına giren ülkeler Türkiye, İngiltere, İtalya, Kıbrıs, Gana, BAE, Suudi Arabistan oldu. Dotz Nano CEO’su Uzi Breier, “Anlaşmayla sağlık çalışanları ve kişilerin kalitesi kanıtlanmış yüz maskelerini kullanmalarını sağlayacak” dedi.

Güvenilir ekipman

TT Medical Group Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Telli, “Sekiz ülkede 315 milyon kişiye hizmet veren sağlık ve devlet sektörlerinin kilit tedarikçisyiz” dedi. Telli, Dotz’la yapılan bu anlaşmanın sonrasında, Türk yatırım fonları ve özel şirketlerle ortaklık görüşmelerine başlandığını da bildirdi.

TT Medical Group İngiltere ortağı Hamdi Yazıcı ise, “Dotz’un virüsten korunma ve dezenfekte teknolojilerini de TT Medical Group bünyesinde piyasaya sunacağımız ürünlerimizde kullanarak, ileri düzeyde korunma sağlayacağız” dedi.