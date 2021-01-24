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24.01.2021 - 16:28 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

161 akademik personel alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak.

161 akademik personel alınacak

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına Profesör / ​​​​​​​Doçent / Doktor Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 161 akademik personel alınacak.

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