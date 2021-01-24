24.01.2021 - 16:28 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
161 akademik personel alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak.
Başkent Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 161 akademik personel alınacak.
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