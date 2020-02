165 milyon doları ‘ödetti’

Ödeme ve elektronik para hizmetleri firması iyzico, 2019 yılında çok başarılı bir ‘çıkış’a imza atmış yerli bir girişim. 6 yıl önce Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan startup, dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesindeki fintek firması PayU’ya 165 milyon dolara satıldı.









Bu satın almayla Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi içerisinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi. Özbuğutu, satıştan sonra çalışmaya devam eden kuruculardan. iyzico’yu kurmadan önce uzun yıllar profesyonel olarak çalışmış. Kendisi ve ortağı, Almanya’da ödeme sistemleri alanında önemli bir kariyere sahipti. Bir süre sonra bu işlerin Türkiye’de nasıl yapılacağını düşünmeye başlamışlar. Özbuğutu, “Türkiye’deki mağazalarda 6-7 POS cihazının olması ikimizin de dikkatini çekmişti. Ödeme yöntemleri daha verimli bir sisteme nasıl oturtulabilir diye düşündük. Finansal kapsayıcılığın artırılması gerektiğinin farkındaydık. Bu düşüncelerle yola çıktık. 2013’te iyzico’yu kurduktan sonra ekibimizi genişlettik. Bugün 180 kişilik finans teknolojilerinin A takımını oluşturup olduğumuz noktaya geldik” diye anlatıyor.









Birleşme süreci tamam



2019 yılı sonu itibariyle PayU ile birleşme süreci tamamlandı. Aralık ayından itibaren iki ekip bir arada çalışıyor. Özbuğutu, PayU’ya satış sürecini şöyle aktarıyor: “Daha önce başka talepler de aldık. Biz her zaman doğru zamanda doğru yatırımın gücüne inandık. PayU’ya satışa karar verişimizin samimi bir hikayesi var. PayU’nun global yöneticileri ile fintek etkinliklerinde bir araya geliyorduk. Tabii ki piyasanın durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuyorduk. Money 20’de buluşmuştuk. Teklif bu etkinlikten sonra geldi. Hedefimiz finansal kapsayıcılığı artırmaktı. iyzico, PayU beraberliğinin doğru an olduğuna inandık.”

Özbuğutu, ürün tarafında da hep beraber piyasaya sürebilecekleri yenilikler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söylüyor. 2020’de odaklarında olacak olan ‘iyzico ile Öde’ hem internetten satış yapan hem de alışveriş yapan kişilerin hayatını kolaylaştıracak bir ürün. Özbuğutu, “E-ticaret pastasının büyümesine büyük katkısı olacağına inandığımız ‘iyzico ile Öde’ satıcıların müşterilerinin istedikleri ödeme yöntemiyle alışveriş yapmasını ve kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşanmasını sağlıyor” diyor.



İnişler çıkışlar yaşadık



Onun iş hayatında inişli çıkışlı dönemleri de çok olmuş. Barbaros Özbuğutu, çoğu zaman girişimciliğin başarı hikayelerinin veya güzel tarafının görüldüğünü de vurguluyor ve ekliyor: “Gelgitli ruh hallerinin olduğu süreçler de yaşadık. Odağınızı korumanız kimi zaman çok zor olabiliyor. iyzico’yu da bugünlere getirmemiz kolay olmadı. Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki siyasi ve ekonomik dengesizlikler bizi tabii ki çok yakından etkiliyor. Döviz kurundaki dalgalanmalarda finansal hesaplamalarınızı doğru yapmanız büyük önem taşıyor. Zor zamanlar hep olacak, fakat ürününüz müşterilerinizin önemli bir sorununu çözüyorsa, kullanıcılarınız geliştirdiğiniz çözümlerin odağında yer alıyorsa ve ekibinizde her zaman sizden daha iyi takım arkadaşlarıyla çalışmayı tercih ediyorsanız, zorlukların üstesinden gelmenin bir yolunu her zaman bulacaksınız. Buna emin olabilirsiniz.”



Doğru ekiple yola çıkın



Barbaros Özbuğutu’ya göre, bir girişimin başarılı olmasındaki en önemli faktör, doğru insanlarla yola çıkmak ve ekibi genişletirken de doğru insanları bulmak. Özbuğutu, “Satış, iniş çıkışların ve gel gitlerin yoğun olduğu bir süreç. Motivasyonunuz düşebiliyor. Burada da ekip devreye giriyor. Arkanızın sağlam olması, takımınızın iyilerden oluşması çok önemli. Girişimler, yatırımcıları serüvenlerine dahil ederken de dikkatli olmalı. Eğer bir yatırımcı yeni ürün ve hizmet geliştirmek için teşvik edebiliyorsa, global ve ülke piyasasının dinamiklerine hakimse o yatırımcı doğrudur. Yatırımcının ortak vizyon çerçevesinde ortak değerlerle hareket edebilmesi de gerekiyor. En önemli tavsiyem hizmet verdiğiniz müşterinizi her zaman dinleyin. İhtiyaçlarını doğru anlayın ve buna yönelik çözümler geliştirmeye konsantre olun. O zaman zaten yatırımcılar da sizin hikayenizin bir parçası olmak isteyecektir” diyor.









Boşluklar doldurulmalı



Özbuğutu, Türkiye’de startup ekosistemiyle ilgili de şunları söylüyor: “Endeavor Türkiye gibi kurumlar sayesinde girişimcilik ekosistemi büyüyor. Fakat fintek ekosistemi açısından baktığımda oyun alanında ve dijital ekosistemde boşluklar olduğunu görüyorum. Boşlukların dolması için Türkiye’nin desteklenmesi gerekiyor. Türkiye’nin e-ticaret konusunda potansiyeli çok yüksek. Pazar büyürse ödeme şirketleri de büyür. Bizim PayU ile birleşmemiz de yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye’deki potansiyellerin farkına varmasını sağlayabilir diye düşünüyorum.”



