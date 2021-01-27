172 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihraç edildi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, ülkedeki metal mutfak eşyası ihtiyacının yarısından fazlasının kentlerince karşılandığını, bu ürünlerin ihracatında ise İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldıklarını belirtti.

Geçen yıl en fazla ihracatın Mısır'a gerçekleştirildiğine işaret eden Balcıoğlu, Çin'de başlayan Kovid-19 salgını nedeniyle dünyadaki birçok ülkenin metal mutfak eşyası tedarik etme konusunda Türkiye'ye yöneldiğini söyledi.

Balcıoğlu, bu nedenle sipariş konusunda artışın yaşandığına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Metal mutfak eşyası ihracatında yüzde 14,9 gibi bir artış yaşadık. Bu bizi mutlu etti ve sevindirdi. Geçen yıl yaklaşık 172 milyon dolar ihracatımız oldu. Toplam 130 ülkeye ihracat yapmışız. Gitmişiz mutfaklarına evlerine ve iş yerlerine misafir olmuşuz. Metal mutfak eşyası sektörü, hem istihdam hem üretim hem de ihracatımız da en büyük ikinci sektörümüz. Arkadaşlarımızın neredeyse gitmediği ülke kalmadı. Bu yıl da salgına rağmen bizim yüzümüzü güldüren bir sektörümüz oldu."

Balcıoğlu, metal mutfak eşyası konusunda Kahramanmaraş'ın merkez bir konumda olduğunu hatırlatarak, sektörün her geçen gün kendisini yenilediğini ve modernleştiğini ifade etti.

Kentte yaklaşık 40 yıldır üretim yapan Tutku Metal Mutfak Eşyaları Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tebernuş Utlu da özellikle Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında Kahramanmaraş'ta üretilen ürünlerin yoğun talep gördüğünü belirtti.

Çin'in sektörde etkisini kaybetmesi ve tedarik zincirlerinin salgından dolayı zorlaşmasıyla alıcıların Kahramanmaraş'taki üretime yöneldiğini aktaran Utlu, "Kahramanmaraş, Orta Doğu mutfağının yüzde 85'ine Avrupa'nın ise yüzde 25'ine hitap ediyor." diye konuştu.