19.11.2020 - 10:50 |
18 Kasım Şans Topu sonuçları | Şans Topu sonuçlarına göre kazandıran numaralar
Şans Topu sonuçları belli oldu. 18 Kasım Çarşamba akşamı canlı yayında gerçekleşen Şans Topu'nun sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde yayınlandı. Dev ikramiye sahibini buldu. İşte Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu oyununun 18 Kasım 2020 tarihinde yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 4 milyon 878 bin 568 TL'lik ikramiyeyi kazandı.
18 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar:
6 - 8 - 27 - 31 - 32 joker 10
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