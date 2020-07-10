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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Uçuşlarda yeni dönem! Zorunluluk kaldırıldı...
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    10.07.2020 - 11:21 |

    Son dakika: Uçuşlarda yeni dönem! Zorunluluk kaldırıldı...

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "18 yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı." dedi. Pegasus'tan gelen açıklamada da 18 yaş altı misafirlerin seyahat izin belgesiz uçuşlara kabul edileceği belirtildi.

    Son dakika: Uçuşlarda yeni dönem! Zorunluluk kaldırıldı...

    18 yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

    "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen mask maskeniz ile beraber seyahat ediniz."

    Pegasus da kısıtlamayı kaldırdı

    Pegasus, "Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına da gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir." açıklaması yaptı.

    81 ilin atık suyunda korona virüs incelemesi! İstanbul'u geçti...Türkiye'de koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, "Analizlere bakıldığında atık suda SARS-CoV2'yi en yoğun olarak biz bugüne kadar, Konya ilinde gözlemledik. Konya ilini takip eden İstanbul'du. İstanbul ve Konya açık ara diyelim, onları takiben ise Bursa, İzmit, İzmir ve Antalya'nın bazı bölgelerinde virüs konsantrasyonlarına gözlemlenebilir mertebede rastladık" dedi.
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