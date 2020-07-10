Son dakika: Uçuşlarda yeni dönem! Zorunluluk kaldırıldı...

18 yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen mask maskeniz ile beraber seyahat ediniz."

Pegasus da kısıtlamayı kaldırdı

Pegasus, "Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına da gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir." açıklaması yaptı.