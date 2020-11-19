19 Kasım Milli Piyango çekilişi Millipiyangoonline.com'da | Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Milli Piyango'da çekiliş günü. Her ayın 9, 19 ve 29'unda ve özel günlerde çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da 19 Kasım çekiliş sonuçları kaçta açıklanacak?

19 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak Milli Piyango çekilişi 15.30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 17.30'da yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango artık online platformda. Milli Piyango biletinizi istediğiniz numaraları Millipiyangoonline.com adresinden seçebiliyorsunuz.

ONLİNE MİLLİ PİYANGO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ