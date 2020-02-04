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    HaberlerEkonomi Haberleri 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor
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    04.02.2020 - 07:00 |

    1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

    Tamamlandığında “dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü” unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle  “simgelerin köprüsü” olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün her 2 ayağının inşasında yarısına yaklaşıldı.

    1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

    Gelibolu ilçesinin Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasındaki köprü için deniz içi ve su üstü çalışmaları aralıksız sürüyor.

    Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, 318’er metre olacak köprünün iki ayağının 15. blokları yerleştirilerek 143 metre yüksekliğe ulaşıldı. İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.

    2022’de bitecek

    Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakadaki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

    Çanakkale Boğazı’nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. “2x3” şeritle hizmet verecek köprünün 45.06 metre genişlik ve 3.5 metre yükseklikte inşa edilecek tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla yürüme yolları bulunacak.

    1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de hizmete açılması planlanıyor.

     

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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