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    HaberlerEkonomi Haberleri 2.2 milyon öğrenciye uzaktan eğitim sundu
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    06.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    2.2 milyon öğrenciye uzaktan eğitim sundu

    Eğitim çözümleri şirketi Advancity aracılığıyla 2 milyon 250 bin öğrencinin uzaktan eğitim aldığı açıklandı. Advancity’nin 1 haftada 76 üniversite ve 26 orta öğretim okulunda uzaktan eğitime taşıdığı yeni öğrenci sayısının 400 bin olduğu belirtildi. Advancity açıklamasında şunlar kaydedildi:

    2.2 milyon öğrenciye uzaktan eğitim sundu

    “Üniversitelere uzaktan eğitim çözümleri sunan ve Türkiye’nin ilk yerli sertifikalı kuruluşu olan Advancity, akademik sektör için geliştirdiği yazılım ve çözümlerini 1 hafta gibi kısa sürede devreye sokarak, uzaktan eğitime geçilen 76 üniversitede ve 26 orta öğretim okulunda 23 Mart’tan itibaren derslerin takibini sağladı.”

    Yüzde 100 yerli

    Advancity CEO’su Cem Atacık, korona nedeniyle eğitime ara vermek zorunda kalan 26 orta öğretim okuluna ve 6’sı sisteme yeni dahil olan 76 üniversiteye uzaktan eğitim desteği sunulduğunu ve 400 bin yeni öğrencinin eğitime dahil edildiğini belirtti. Atacık, “Korona öncesi hizmet verdiğimiz öğrencileri de eklediğimizde şu anda 76 üniversitede ve 26 orta öğretim okulunda 2 milyon 250 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Yüzde 100 yerli olan teknolojimiz ile daha fazla akademik kuruma hizmet götürmeyi ve tüm üniversite öğrencilerimizin eğitimine kesintisiz devam etmesini amaçlıyoruz” dedi.

     

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