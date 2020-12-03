03.12.2020 - 07:35 |
2 Aralık 2020 Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Şans Topu çekilişi sonuçları
Şans Topu'nda çekiliş aşaması tamamlandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda dün akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 02 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye 966 bin 245 TL. İşte, 2 Aralık Şans Topu sonuçları...
Şans oyunu tutkunları için beklenen an geldi! Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 02 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye 966 bin 245 TL. 02 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 4 - 9 - 10 - 13 - 33 - +12 oldu.
2 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşti. Şans Topu sonuçlarına göre, 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 6 kişi de 6.220,95 TL kazandı.
İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.