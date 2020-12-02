2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar da belirlendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 1 kişi 378.530,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları

Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar; 29, 32, 36, 46, 72, 77 ve 45 joker numarası olarak belirlendi.

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