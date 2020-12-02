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HaberlerEkonomi Haberleri 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı
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02.12.2020 - 22:45 |

2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları belirlendi. Bu akşam Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 1 kişi 378.530,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar da belirlendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 1 kişi 378.530,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları

Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar; 29, 32, 36, 46, 72, 77 ve 45 joker numarası olarak belirlendi.

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2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Çamlıca TEM Otoyolu'nda denetimKoronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Çamlıca TEM Otoyolu'nda denetim yapıldı. Durdurulan araç sürücülerinden izin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.
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