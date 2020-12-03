2 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula | İşte Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 85 milyon 649 bin 864 TL'ydi. 02 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar - 29 - 32 - 36 - 46 - 72 - 77 - JOKER: 45 oldu. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş detayları...

2 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi 85 milyon TL için yapıldı. Çekiliş sonucuna göre, 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.5 bilen 1 kişi ise 378.530,70 TL sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto Millipiyangoonline.com adresinden oynanabiliyor. Siteye giriş yaparak online kupon doldurmanız mümkün.

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