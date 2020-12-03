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03.12.2020 - 07:30 |

2 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula | İşte Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı ardından sonuçlar da belli oldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da dün akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 85 milyon 649 bin 864 TL olarak belirlendi. Sayısal Loto nasıl oynanır?

2 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula | İşte Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 85 milyon 649 bin 864 TL'ydi. 02 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar - 29 - 32 - 36 - 46 - 72 - 77 - JOKER: 45 oldu. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş detayları...

2 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi 85 milyon TL için yapıldı. Çekiliş sonucuna göre, 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.5 bilen 1 kişi ise 378.530,70 TL sahibi oldu.

2 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula | İşte Çılgın Sayısal Lotoda kazandıran numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto Millipiyangoonline.com adresinden oynanabiliyor. Siteye giriş yaparak online kupon doldurmanız mümkün.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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