2. el otomobilde eş zamanlı ödeme

Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi ile entegre olarak çalışan söz konusu sistem sayesinde noterler bünyesinde gerçekleştirilen araç alım-satım işlemlerine ilişkin tutarların ödenmeme riski ortadan kaldırılarak dolandırıcılık girişimleri önlenecek ve artık tarafların nakit taşıma zorunluluğu da bulunmayacak.



Hızlı ve kolay



Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Güvenli Ödeme Sistemi ile Ziraat Bankası müşterilerine 2. el araç alış satışlarında hayatı kolaylaştıran bir çözüm sunuyoruz. Müşterilerimiz taşıt alım satım işlemini hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapacak” dedi.



Kırbaş, alıcı ve satıcıların Ziraat Bankası’nda bulunan hesaplarını seçerek sistemde kayıt oluşturmaları dışında ayrıca para transferi yapmalarına gerek olmadığını, işlemin referans numarasının yazılmasıyla noterde işlemin tamamlanmasını müteakip transferin hafta sonu da dâhil olmak üzere anında gerçekleştirileceğini kaydetti.



Para ile temas yok

Türkiye’de günlük 30 bin civarında ikinci el araç alım satım işlemi gerçekleştiğini belirten Kırbaş, “Güvenli Ödeme Sistemi’nin kullanımıyla araç alış-satış işlem sürelerinin kısalmasına ve dolayısıyla noterliklerde yaşanan yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlanacak. Güvenli Ödeme Sistemi, içinden geçmekte olduğumuz salgın döneminde para ile teması sıfırlaması açısından da ayrıca önemli” dedi.



Ödeme ve tahsilat çözümleri başta olmak üzere yıllardır sektöre yön veren banka olduklarını belirten Kırbaş, Türkiye Noterler Birliği’nin müşterilerin hayatını kolaylaştırmak adına güvenli ödeme projesinde kendilerine sürekli destek olduğunu ve önemli katkılar sunduğunu, verimliliği artıracak ve riskleri yönetmeye yardımcı olacak benzer projelerde de Türkiye Noterler Birliği ile çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.