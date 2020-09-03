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    HaberlerEkonomi Haberleri 2 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama | Şans Topu çekiliş sonuçları şanslı numaralar
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    03.09.2020 - 07:44 |

    2 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama | Şans Topu çekiliş sonuçları şanslı numaralar

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun 2 Eylül 2020'de yapılan çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. İşte Şans Topu sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

    2 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama | Şans Topu çekiliş sonuçları şanslı numaralar

    Millipiyangoonline.com'da canlı olarak çekilen Şans Topu'nun sonuçları belli oldu. 2 Eylül 2020 Çarşamba Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 714.221,35 TL tutarındaki büyük ikramiyeyi kazandı. İşte şanslı numaralar...

    2 EYLÜL 2020 ŞANS TOPU SONUÇLARI

    4 - 5 - 23 - 25 - 29 + 6

    ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ŞANS TOPU BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

    Sisal Şans tarafından Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bir sonraki çekilişi 9 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye ise 496 bin 45 TL.

    Bolu'da orman yangınıBolu'da, Karca ve Kabak köylerinin yaylası yakınlarında ormanlık alanda yangını çıktı. Ekipler ve yayla sakinlerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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