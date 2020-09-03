2 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama | Şans Topu çekiliş sonuçları şanslı numaralar

Millipiyangoonline.com'da canlı olarak çekilen Şans Topu'nun sonuçları belli oldu. 2 Eylül 2020 Çarşamba Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 714.221,35 TL tutarındaki büyük ikramiyeyi kazandı. İşte şanslı numaralar...

2 EYLÜL 2020 ŞANS TOPU SONUÇLARI

4 - 5 - 23 - 25 - 29 + 6

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ŞANS TOPU BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Sisal Şans tarafından Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bir sonraki çekilişi 9 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye ise 496 bin 45 TL.