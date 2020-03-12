2 kuyuda bulundu! Trakya’nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek

Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca Mahallesi'ndeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu. Yaklaşık 5 aydır süren arama çalışmaları neticesinde kuyularda yaklaşık 200 milyon metreküplük bir doğal gaz rezervinin olduğu açıklandı. Tahmini 3 bin 800 metrelik kazı çalışmaları sonucu bulunan gazın, Trakya bölgesinin yaklaşık 15 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

"200 milyon metreküp doğal gaz bulunuyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Pınarca Mahalle Muhtarı Taner Diril, "TPAO tarafından mahallemiz sınırları içerisinde iki kuyuda doğal gaz arama çalışması yapıldı. İki kuyuda da doğal gaz bulundu. Bu doğal gazın Trakya'mıza 15 yıl yeteceği söyleniyor. Yetkililer yaklaşık 200 milyon metreküp doğal gaz olduğunu söylüyor" dedi.

"Termal su çalışmaları da sürüyor"

Doğal gazın yanı sıra bölgede termal su çalışmalarının da olduğunu belirten Muhtar Diril, "Milletimiz olarak büyük sevinç bulduk. İnşallah bu bölgede yapılan diğer çalışmalarda da doğal gaz bulunur ve ülke olarak dışa bağımlılıktan kurtuluruz. Yetkililer çalışmaların devam edeceğini söylüyorlar. Doğal gaz çalışmalarının haricinde termal su çalışmaları da sürüyor" ifadelerini kullandı.