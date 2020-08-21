2 trilyon dolarlık elma!

Çarşamba günü bu rekora imza atan Apple’ın hisse başına değeri 467.77 dolara ulaştı. Apple, ilk olarak 2 Ağustos 2018’de 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı. Wall Street’te teknoloji devinin 2 trilyon dolarlık değeri geçeceği beklentisi vardı. 31 Temmuz’da petrol şirketi Saudi Aramco’yu geçerek dünyanın halka açık en değerli firması olmuştu. Pandemi pek çok şirketin değerini düşürürken Apple’ın hisseleri yüzde 60 oranında yükseldi.

2 yılda ikiye katladı

Apple, 1980 yılında borsaya açıldı. Geçen uzun süreç sonrasında 2018’de 1 trilyon dolarlık değere ulaşırken, 2 trilyon dolara ulaşması için ise iki yıl yeterli oldu. Firma, geçen temmuz sonunda güçlü bir üçüncü çeyrek açıkladı. Ürün ve hizmetlerinde çift haneli büyümeyle 59.7 milyar dolarlık gelir bildirdi. Pandemi döneminde mağazalarını kapatsa da evden çalışma trendi ve güçlü online satışları iyi sonuç elde etmesini sağladı. Apple’ın bu başarısında CEO’su Tim Cook’un firmayı donanımdan ziyade bir yazılım firması olarak konumlaması da etkili oldu.

ABD’de Apple’ın rakipleri olan Amazon, Microsoft ve Alphabet de 1 triyon dolarlık piyasa değerine sahip.

Apple nasıl kuruldu?

Apple, Steve Jobs, arkadaşı Steve Wozniak ve daha sonra aralarına katılan Ron Wayne tarafından 1976 yılında bir garajda kuruldu. İlk bilgisayarları ise 200 adet ürettikleri Apple I oldu. Daha sonra diğer modelleri takip etti. Wozniak ve Wayne firmadan ayrıldı. Jobs da bir süre firmadan ayrılıp sonra geri döndü. 1998 yılında iMac’i geliştirdi. 2003’te iTunes’u kurdu. 2007 yılında ise telefon işine girerek dokunmatik ekranlı iPhone’u piyasaya sundu.