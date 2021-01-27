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27.01.2021 - 17:03 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

20 adet taşınmaz kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Vakıflar Bölge Müdürlüğü Bursa'da 20 adet taşınmazı ihale usulü ile kiraya verecek.

20 adet taşınmaz kiraya veriliyor

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Osmangazi, Yıldırım, Yenişehir, M.Kemal Paşa, Orhangazi ilçelerinde bulunan 20 adet taşınmazı ihale usulüyle kiraya verecek.

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