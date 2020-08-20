20.08.2020 - 08:16 |
20 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında rekor artıştan sonra bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte 20 Ağustos altın fiyatları...
Altın fiyatları ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve ONS altın fiyatlarının ayrıntıları haberimizde yer alıyor. İşte 20 Ağustos 2020 altın fiyatlarında son durum...
20 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 457,81 TL Satış Fiyatı: 462,49 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 743,80 TL Satış Fiyatı: 758,50 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 1.483,10 TL Satış Fiyatı:1.519,30 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 2.966,10 TL Satış Fiyatı:3.029,30 TL
ONS ALTIN
Alış: 1.948 Satış: 1.948