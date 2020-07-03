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    HaberlerEkonomi Haberleri 200 milyon $’lık kredi onaylandı
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    03.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    200 milyon $’lık kredi onaylandı

    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) yönetim kurulunun TSKB’nin temin etmeyi planladığı 200 milyon dolar tutarındaki ‘Kovid-19’un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi’ni onayladığını bildirdi.

    200 milyon $’lık kredi onaylandı

    TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformun’da yapılan açıklamada, “Bankamızın AAYB’den Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında temin etmeyi planladığı 200 milyon dolar tutarındaki Kovid-19’un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulunca onaylanmıştır” denildi.

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