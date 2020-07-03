200 milyon $’lık kredi onaylandı

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformun’da yapılan açıklamada, “Bankamızın AAYB’den Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında temin etmeyi planladığı 200 milyon dolar tutarındaki Kovid-19’un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulunca onaylanmıştır” denildi.