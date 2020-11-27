2019'da 75 bin 347 Türk, AB ülkelerinden "oturum izni" aldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2019 yılında AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanlara ilişkin verileri yayımladı.



Buna göre, geçen yıl AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanların, (tüm diğer ülkelerden) sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 3 milyona ulaştı.



İlk kez oturum izni alanların yüzde 41'i iş imkanları nedeniyle AB ülkelerine yerleşirken, bunu yüzde 27 ile ailevi nedenler, yüzde 18 ile uluslararası koruma gibi diğer sebepler ve yüzde 14 ile eğitim takip etti.



Ukraynalılar ilk sırada



AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanların büyük çoğunluğunu Ukraynalılar oluşturdu. Bu dönemde AB ülkeleri, Ukrayna vatandaşlarına 756 bin 548, Fas vatandaşlarına 132 bin 894, Hindistan vatandaşlarına 130 bin 911, Çin vatandaşlarına 109 bin 919, Brezilya vatandaşlarına 101 bin 149, Suriye vatandaşlarına 95 bin 270 ve Türk vatandaşlarına 75 bin 347 ilk oturum izni sağladı.



Türk vatandaşlarının en fazla ilk oturum izni aldığı AB ülkeleri ise 27 bin 212 ile Almanya, 6 bin 889 ile Hollanda, 6 bin 23 ile Fransa, 5 bin 789 ile Polonya ve 4 bin 947 ile Bulgaristan oldu.