2020 yılında Avrupa'nın lideri İstanbul Havalimanı

Pandemi döneminde Avrupa'daki havalimanları arasında yapılan değerlendirmede 2020 yılında 23.4 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nı geride bıraktı. 2020 yılında İstanbul Havalimanı'nı 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow, 22.1 milyon ile Paris Charles de Gaulle izledi. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon yolcu ile dördüncü sırada yer alırken Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon yolcuya hizmet verdi.