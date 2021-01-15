2020'de eğitici ve ailecek oynanabilen oyuncaklar tercih edildi

Yürür, AA muhabirine oyuncak sektörünün 2020 performansı ve 2021 yılından beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yüzde 85 ithalata bağlı bir sektör olduklarını belirten Yürür, "Oyuncakta bu durum ciddi sıkıntı yarattı. Ancak çocukların evde kalması nedeniyle özellikle eğitici ve tüm ailenin birlikte oynayabildiği oyun ve puzzle türündeki oyuncaklara yönelim olduğunu tespit ettik. Online satışlarda çok önemli ivmelenme görüldü." şeklinde konuştu.

Yürür, eylülde koronavirüs vakalarının artmasıyla satışların yeniden düştüğünü belirterek, "Bizim için en önemli sezon olan ekim-aralık döneminde ortalamanın oldukça altında kalındı. Özellikle aralıkta başlayan sokağa çıkma yasakları perakende ticareti olumsuz etkiledi. Çalışma saatlerinin azalması cirolara doğrudan yansıdı. Hafta sonları yapılamayan ticaretin bir bölümü hafta içine kaydı ama açığı kapatmaya yetmedi. Cirolar tüm fiyat artışlarına rağmen genel olarak bir önceki yılın altında kaldı." diye konuştu.

"Dünyadaki tedarik sorunları 2021'de kısmen aşılacaktır"

Yürür, online satışların geçen yılın başında tüm perakende satışlardaki oranının yüzde 2,5-3 düzeyinde olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Pandemi ile beraber online satışlara yönelimi sektörümüzde de gördük. Özellikle herkesin evde olduğu nisan ve mayısta büyük patlama yaşandı. Sonra perakendenin açılımı ile beraber bu hareket biraz yavaşladı. Ancak yine de bir önceki yılın 2 katı düzeyinde gidiyor. Resmi rakamlar henüz açıklanmadı ama yıllık ortalamada online satışların toplam satışların yüzde 8-9’u olduğunu tahmin ediyoruz. Pandemi süreci online satışların normal koşullarda birkaç yıl içinde gerçekleştireceği çok önemli bir sıçrama yapmasını sağladı. Bundan sonra bu hızla büyümesi beklenmese de online satışların büyümeye devam edeceği ve hayatımızda çok önemli bir yer tutacağı bir gerçektir. Bundan sonra onlinesız bir hayat beklemiyoruz."

Yürür, sektörün online satışlara hızla adapte olmak durumunda olduğunu belirterek, "Önemli adımlar da atılıyor. Satışlarla beraber lojistik, teknoloji ve tedarik anlamındaki altyapının da gelişmeye başladığını görüyoruz. Zaten bu gelişme olmadan büyüme olamaz. 2021’de bu konuda gelişmenin devam etmesini bekliyoruz. Pazarın bu dönüşümüne uyum sağlayamayan kurumların ayakta kalması mümkün olmayacak." şeklinde konuştu.

2021’de dünyadaki tedarik sorunlarının kısmen de olsa aşılacağını bekleyen Yürür, bunun sektöre çeşit ve boyut zenginliği getireceğini söyledi.

Yürür, Türkiye’de üretilebilen ürünlerde yapılanların sektör için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Üreticilerimizin ve ithalatçılarımızın değişen koşullara göre oluşan ihtiyaçlara uygun oyuncaklara yönelmesiyle sektörümüzün daha da ivmeleneceğini bekliyoruz. Bunun dışında tüm sektör oyuncuları stok yönetimi konusunda çok daha bilinçli hale geldi." dedi.

"AVM dışı cadde mağazacılığı canlanıyor"

Esin Yürür, 2021’in yine de zor bir yıl olmasını beklediklerini kaydederek, "Çünkü pandemi etkileri daha epeyce sürecek gibi duruyor. Ancak koşullara daha uyum sağlamış durumda olacağımızdan 2020’den daha iyi bir yıl olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

AVM dışı cadde mağazacılığının tekrar canlanma eğiliminde olduğunu aktaran Yürür, "Kapalı alanlara girmeden alışveriş şu anda çok tercih ediliyor. Salgın sonrası bambaşka koşullarda yaşamaya başladık. Bunun ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Ticaret de buna göre şekilleniyor. Bu durumda yeni koşullara süratle uyum sağlayabilenler ayakta kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

2021 için önemli belirsizlikler olduğunu dile getiren Yürür, "Salgının nasıl ilerleyeceği hepimizin hareket alanını belirleme konusunda en önemli konu. Bunları görmeden büyük ve riskli yatırımların yapılmayacağı ve oldukça stabil olunması gereken bir yıl olması gerektiği görüşündeyiz. Şirketler için sürdürülebilirlik ve yaşamını sürdürebilme en önemli konu." diye konuştu.

Yürür, kurdaki artış, oyuncağa getirilen ve yüzde 30’lara varan ilave vergiler nedeniyle yükselen fiyatların ithalatı azalttığını ve tüm dünyada oluşan tedarik problemleriyle birlikte çok ciddi ürün bulma sıkıntısının yaşandığını söyledi.