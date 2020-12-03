2021 Asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman saat kaçta yapılacak?

Asgari Ücret zam pazarlığı yarın başlayacak. Binlerce asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren 2021 Asgari Ücret zam pazarlığında ilk toplantı 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek olan toplantı öncesinde sendikaların beklentileri de belli olmaya başladı. Yarın başlayacak olan Asgari ücret zam pazarlığında 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkacağı belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.