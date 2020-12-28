2021 Asgari Ücret rakamı belli oldu! Asgari Ücret brüt ve net rakamları Bakan Selçuk açıkladı

Asgari Ücret ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret 2021 rakamını Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 4. toplantının ardından kameralar karşısına geçti ve 2021 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret rakamını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2021 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş net olarak açıkladı. Bu rakam bekar çalışan için geçerli olurken evli eşi çalışmayan 3 çocuklu bir birey için net 3.013 lira olarak açıklandı

AGİ 2021 NE KADAR OLDU?

2021 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar 268 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışan 268 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456 TL