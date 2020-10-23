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23.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

2021 Türkiye’nin ihracat yılı olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul’un 70 milyar dolara yakın ihracatıyla birçok ülkenin üzerinde ticaret hacmini yakaladığına işaret ederek, “İnanıyorum ki 2020’nin son çeyreğinde ihracat rakamlarımız artış trendini sürdürecek ve 2021 ülkemizin ihracat yılı olacak” dedi.

2021 Türkiye’nin ihracat yılı olacak

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin (İİB) 10. Bölge İstişare Toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Gülle, ortak akılla yaşanan sorunların hızla çözüme kavuşturulacağını belirterek, “İstanbul, ihracat hedeflerimiz için yoğun mesaisini başarıyla sürdürüyor. Ülkemiz üretiminin, sanayisinin, hizmet sektörünün ve elbette ihracatının merkezi olan İstanbul, 70 milyar dolara yakın ihracatıyla birçok ülkenin üzerinde ticaret hacmini yakalamış durumda” diye konuştu.

Artış trendi sürer

Haziran ayından itibaren günlük ve aylık ihracat rakamlarının salgın öncesi dönemin üzerinde gerçekleşmeye başladığına işaret eden Gülle, şunları kaydetti:
“Eylül ayında da ihracatımız son derece başarılı bir tablo çizdi. İstanbul, eylül ayında bu tabloya önemli bir katkı sağladı. İstanbul’un ihracatı eylülde yaklaşık yüzde 7 artışla, 6.4 milyar dolara ulaştı. Pandemiye rağmen İİB Genel Sekreterliğimizin ihracatı, yılın dokuz ayında yüzde 4’lük artışla 5 milyar 531 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde 213 milyon dolarlık artışla ihracatını en çok artıran genel sekreterliğimiz de İİB oldu. Bu dönemde İİB bünyesindeki ihracatçılarımız, ülkemiz ihracatındaki payını ise yüzde 5’in üzerine taşıdı. İnanıyorum ki 2020’nin son çeyreğinde ihracat rakamlarımız artış trendini sürdürecek ve 2021 ülkemizin ihracat yılı olacak.”

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