‘2021’de 1 milyonluk satışa ulaşabiliriz!’

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, araç bulunabilirliği sorunu nedeniyle bu adetlerin biraz düşük kaldığını belirterek “Şayet yeterli adetler sağlanmış olsaydı, yüzde 15 dolayında daha fazla satış gerçekleşebilirdi. Temmuz ayında araç bulunabilirliğinin daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.



Faiz ve kredi etkisi



Son yıllarda beklenmedik olaylarla çok sık karşılaştıklarını, dolayısıyla da tekminli yaklaştıklarını belirten Bilaloğlu, “Bu temponun önünün kesilmesi için şimdilik bir neden göremiyoruz. Tempo devam ederse, pazar, yıl sonunda 600-650 bin adetler dolayında kapanır” değerlendirmesini yaptı.

Bilaloğlu, bir soru üzerine de, her şeyin yolunda gitmesi ve bu temponun sürmesi halinde 2021 yılında tekrar 1 milyon adetlik satış sınırının zorlanabileceğini belirtti. Hükümetten ÖTV indirimi beklemediklerinin de altını çizen Bilaloğlu, bununla birlikte ÖTV matrah limitlerinde en son düzenlemenin iki yıl kadar önce yapıldığını anımsatarak, fiyatların arttığını, dolayısıyla yeniden bir düzenlemeye gidilmesini beklediklerini kaydetti.



ODD Genel Sekreteri Hayri Erce de, Haziran ayı sonuçlarını değerlendirirken, ötelenmiş talebin alıma dönüşmesi, faiz oranlarının düşürülmesi ve kredi olanaklarının genişlemesi gibi etkenlerin, pazara olumlu yansıdığını belirtti. Yıl sonuna ilişkin 500 bin adet civarındaki tahmini revize ettiklerini kaydeden Erce, bu yılın 600-650 bin adet civarında satışla kapanmasını beklediklerini söyledi.



Pazar kendine geldi

ODD verilerine göre bu yılın ilk yarısında otomotiv satışları 2019’un aynı dönemine göre yüzde 30.2, bu yılın haziran ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66.3 büyüdü. Açıklanan verilere göre, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları 254 bin 68 adet oldu. Haziran ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 70 bin 973 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık haziran ayı ortalamasına göre yüzde 15.9 küçüldü.



Haziran 2020 (Otomobil+Ticari)



Fiat 14.611

Fiat 14.611

Renault 12.408

Ford 5.971

Volkswagen 4.462

Dacia 3.365



Ocak-Haziran 2020 (Otomobil+Ticari)



Fiat 39.557

Renault 37.444

Ford 24.986

Volkswagen 23.756

Peugeot 17.457