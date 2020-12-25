2021’de Metal Yakalı çalışan rüzgârı esecek

NGN’in bu yıl beşincisini düzenlediği NGN IT Vision etkinliğinde buluşan iş dünyası ve teknolojinin önde gelen isimleri, dönüşen yeni geleceğe ayna tuttu. Özel bir prodüksiyonla bu yıl online gerçekleştirilen etkinlikte; iş, spor, sanat, medya ve eğlence dünyasında teknolojiyi sahiplenen isimler vardı. “Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek” teması ile yaşadığımız baş döndürücü değişimin aslında bir dijital metamorfoz olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, dönüşümün dinamikleri ele alındı.

NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, açılış konuşmasında şunları söyledi: “İş modellerimizin ciddi değişime uğradığı bu dönemde dijital dönüşümü benimseyen; teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi. NGN Cloud hizmetimizin kullanım oranı pandemi öncesine göre 5 kat arttı. Star of Bosphorus veri merkezimiz bu yoğun dönemde 1 saniye bile kesintiye uğramayarak, açıldığı günden bu yana yüzde 100 erişilebilir olduğunu kanıtladı.”

Etkinliğin onur konuğu, NGN’in de teknoloji sponsorluğunu üstlendiği Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu, Milli Sporcu İbrahim Çolak idi. Genç yetenek teknolojinin spora, sporcuya olan katkısından ve kendi başarı yolculuğundan bahsetti. NGN’in 2020 yılında öne çıkan projelerinden ve ödüllerinden bahsedildiği Executive Talk panelinde, şirketin iş ortakları Advancity, Akbank, BAT, BSH, Daikin ve Ozan Elektronik Ödeme NGN ile gerçekleştirdikleri projeleri ve başarılı iş birliklerini dile getirdi.

‘Davos’ bilemedi!

İş dünyasının 2021 yılı vizyonunun konuşulduğu oturumda, dönüşen yeni gelecek adına önemli tespitler yapıldı. Konuşmalardan satırbaşları şöyle sıralandı...

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Ocak ayının sonu Davos’taydım, iş dünyasını bekleyen 5 risk konuşuldu. Bu riskler arasında virüs yoktu. Yani 2020’ye damga vuracak bu salgını hiçbir vizyoner de öngöremedi. 2021 için temkinli iyimserim. Bu yıl şirket olarak sürdürülebilirliğe odaklanacağız. Bu dönemde daha çok okuduk. Önümüzdeki 5 yılda yani 2025 yılında insan çalışmasıyla makine çalışması eşitlenecek. İkisi de aynı sürede çalışıyor olacak. Yani artık beyaz yaka ve mavi yakadan sonra ‘metal yakalar’ da hayatımıza girecek. Robotlar ve insansız araçlar iş dünyasının yeni aktörleri olacak” dedi.

Yeni normal: “e-iş”

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “2020’de dijitalleşme tarafında planladığımız adımları atmaya devam ettik. 2021 için en büyük hedefimiz yaptığımız işteki hızımızı artırmak. Dijital dönüşümümüzü yaparken iş yapış şeklimizin merkezine e-işi koyuyoruz. Yani artık bunu yan bir iş gibi görmüyoruz, işimizin merkezine e-ticareti koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, şöyle konuştu: “Pandemi etkisiyle insanlar kendi araçlarına binmek istedi. 2020’de tarihi bir satış başarısı yaşadık. Elimize araç kalmadı, tedariği yeterince yapabilseydik pazar 1 milyon adedi aşabilirdi. Yeni yılla birlikte otomotiv sektörü olarak kesintisiz üretimin yollarını arıyoruz”