2021’e 2.2 milyarlık 2 projeyle başlıyor

Toplam iki projede 2.2 milyar liranın üzerinde yeni yatırıma hazırlanan şirket, üçüncü bir proje için de görüşmelerini sürdürüyor. Bölgenin öne çıkan projelerinden olan Vadistanbul’un ortağı Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, “Projelerimizden ilk 2021 ilk çeyreğinde hayata geçireceğimiz Invest Vadi olacak. 480 dairenin 230’u rezidans, 250’si ise konut olacak. Projemiz Vadistanbul ile Vadikoru projelerimizin arasında 25 bin metrekare alanda hayata geçecek. Bölgeye inancımız tam. O yüzden Ayazağa’dan yeni havalimanına kadar olan hatta arazi fırsatlarını da değerlendiriyoruz” dedi.

Projede, pandemi riskiyle ortaya çıkan yeni taleplere ilişkin düzenlemeler de yaptıklarını anlatan Uçar, peyzaj alanları ve balkonları büyüttüklerini, teras ve bahçe katı daire sayısını artırdıklarını söyledi.

Hedeflerinin projeyi 18 ayda bitirip teslim etmek olduğuna dikkat çeken Uçar, 650 milyon lira yatırım yapacaklarını; 1.3 milyar lira ise ciro beklentileri olduğunu söyledi.

Öz sermaye ile yapacak

Bahattin Uçar, ikinci projenin ise yine aynı bölgede Eyüpsultan hattı üzerinde olacağını dile getirdi. Projenin 2021 son çeyreğinde başlayacağını belirten Uçar, “1600 birim yer alacak. 400’ü ofis olarak planladık. 600 bin metrekare arazide, 1.6 milyar lira yatırım değeri öngörüyoruz. 4 milyar lira ise gelir bekliyoruz... Invest Vadi projemiz tamamen öz kaynak ile olacak. Eyüpsultan ilçesindeki projemizde ise bir miktar kredi kullanacağız” dedi.