22 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula | Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 114 milyon 984 bin 419 TL. 22 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -23-35-59-64-75-81- ve joker:66 oldu.

22 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi dün akşam gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam saat 21.30 canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edildi. Çekiliş sonuçlarına göre; 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye yeniden devretti.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerden, www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Her kolon için 90 numara arasından 6 numara seçilmesi gerekiyor.

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