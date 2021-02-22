22 Åžubat On Numara sonuÃ§larÄ± | On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± sorgulama...

Sisal Åžans ile kazandÄ±rmaya devam eden ÅŸans oyunlarÄ±ndan On Numara'da Ã§ekiliÅŸ heyecanÄ± yaÅŸandÄ±. On Numara Ã§ekiliÅŸinde bÃ¼yÃ¼k ikramiye 477 bin 340 TL. On Numara Ã§ekiliÅŸi ardÄ±ndan kazandÄ±ran numaralar aÃ§Ä±klandÄ±. ÅžanslÄ± numaralar;Â 8, 9, 15, 18, 19, 25, 26, 31, 35, 39, 41, 46, 47, 56, 59, 60, 62, 67, 70, 75, 79, 80 oldu.

22 ÅžUBAT ON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI

HaftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼; Pazartesi ve Cuma gÃ¼nÃ¼ Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸen On Numara'da haftanÄ±n ilk Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat 20.00'de gerÃ§ekleÅŸti. Ã‡ekiliÅŸ www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlÄ± olarak takip edildi. Ã‡ekiliÅŸ sonrasÄ±nda 10 bilen Ã§Ä±kmadÄ± ve ikramiye devretti.

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ON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ...