24.7 milyar TL’lik kredi tutarına ulaştı

Banka, konsolide aktif büyüklüğünü önceki yılsonuna kıyasla yüzde 28 artışla 27.5 milyar TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 20 artışla 19 milyar TL’ye, gayri nakdi kredilerini yüzde 22 artışla 4.3 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatını ise yüzde 27 artış ile 14.5 milyar TL’ye çıkardı.

Ana hissedarından aldığı güçle, çalışanlarının ve müşterilerinin duyduğu güvenle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, nakdi ve gayri nakdi krediler toplamının 24,7 milyar TL’ye ulaştıklarını söyledi. Dinç, “Her zaman güçlü sermayedarımız, teknolojimiz, ürünlerimiz ve çözüm odaklı yaklaşımımızla müşterilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu dönemde Kovid-19 pandemisi nedeniyle büyük emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik ayrıcalıklı bir paket hazırladık” dedi.