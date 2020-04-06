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    HaberlerEkonomi Haberleri 242 yıllık İngiliz perakende zinciri iflasa hazırlanıyor
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    06.04.2020 - 18:42 | | AA

    242 yıllık İngiliz perakende zinciri iflasa hazırlanıyor

    İngiltere’nin 242 yıllık perakende giyim ve ev eşyaları mağazası Debanhams’in iflasını açıklamaya hazırlandığı bildirildi.

    242 yıllık İngiliz perakende zinciri iflasa hazırlanıyor

     

    İngiliz yayın kurumu BBC’ye açıklamada bulunan Debanhams Üst Yöneticisi (CEO) Stefaan Vansteenkiste, şirketin daha önce benzeri görülmemiş bir dönemden geçtiğini, İngiliz hükümetinin sokağa çıkma yasağı kararı üzerine mağazaların kapatılmasının ardından şirketin iflasını açıklamaya hazırlandığını bildirdi.

    Vansteenkiste iflas hazırlığına rağmen şirketin online satışlarına devam edeceğini, mağazaların ise yasağın kaldırılmasıyla yeniden faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.

    Şirketin, iflasını ilan etmesinin ardından borçlu olduğu bankalara ve ABD’li hedge fon yöneticisi Silver Point Capital önderliğindeki bir grup yatırımcıya devredilmesi bekleniyor.

    Debenhams’ın 20 ülkede toplam 220 mağazası bulunuyor ve şirketin bünyesinde yaklaşık 28 bin kişi çalışıyor.

    İngiltere’nin önde gelen perakendecileri Topshop, Wallis, Miss Selfridge ise yaklaşık 16 bin çalışanını ücretsiz izne çıkardı.

    İngiliz hükümeti daha önce açıkladığı program kapsamında, çalışanların aylık gelirlerinin yüzde 80’inin, 2 bin 500 sterline kadar karşılanacağını bildirmişti.

    Primark tedarikçilerine siparişlerinin iptal edildiğini duyururken New Look ise depoda bekleyen siparişler için ödemelerin gecikeceğini bildirdi.

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