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    HaberlerEkonomi Haberleri 250 milyon dolarlık Kobi kredi paketi
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    11.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    250 milyon dolarlık Kobi kredi paketi

    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Dünya Bankası’ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında temin edeceği 250 milyon dolar tutarındaki Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için kredi sözleşmesi imzalandı.

    250 milyon dolarlık Kobi kredi paketi

    Bu kredi ile Kovid-19’un Kobiler üzerindeki ekonomik etkilerinin azaltılması amaçlanıyor. Başvurular için herhangi bir sektör ayrımı yok. Pandemiden büyük ölçüde etkilenen, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019'un 2. çeyreğine göre brüt satışlarda en az yüzde 20 düşüş yaşayan, kadınların yönetimde veya ağırlıklı olduğu Kobiler ile genç işletmeler ve daha az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ’lere öncelik verileceği belirtiliyor.

    Toparlanmaya destek

    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “250 milyon dolarlık bu krediyle ekonomimizin bel kemiği olan Kobilerimizi destekleyeceğiz. 250’den daha az çalışanı olan Kobilerimiz bu krediden faydalanabilecek. Amacımız bu zorlu dönemde finansmana erişimlerini sağlayarak onların toparlanmasına destek olmak” diye konuştu.

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