250 milyon dolarlık Kobi kredi paketi

Bu kredi ile Kovid-19’un Kobiler üzerindeki ekonomik etkilerinin azaltılması amaçlanıyor. Başvurular için herhangi bir sektör ayrımı yok. Pandemiden büyük ölçüde etkilenen, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019'un 2. çeyreğine göre brüt satışlarda en az yüzde 20 düşüş yaşayan, kadınların yönetimde veya ağırlıklı olduğu Kobiler ile genç işletmeler ve daha az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ’lere öncelik verileceği belirtiliyor.



Toparlanmaya destek



Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “250 milyon dolarlık bu krediyle ekonomimizin bel kemiği olan Kobilerimizi destekleyeceğiz. 250’den daha az çalışanı olan Kobilerimiz bu krediden faydalanabilecek. Amacımız bu zorlu dönemde finansmana erişimlerini sağlayarak onların toparlanmasına destek olmak” diye konuştu.