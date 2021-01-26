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26.01.2021 - 07:46 |

26 Ocak altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Haftanın ikinci gününe girdik. Altın fiyatları kritik seviyelerde... Bugün yönünü yukarı çeviren altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 26 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

26 Ocak altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları bugün yönünü yukarı çevirmiş durumda... Gram altın sabah saatlerinde 443 liradan işlem görüyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum...

26 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın alış- satış fiyatı: 439,98 TL - 443,09 TL

Çeyrek altın alış - satış fiyatı: 711,70 TL - 728,93 TL

Yarım altın alış- satış fiyatı: 1.423,97 TL - 1.456,87 TL

Tam altın alış- satış fiyatı: 2.847,38 TL - 2.882,28 TL

Milliyet'te Gündem (26 Ocak 2021)İşte Türkiye'de ve günyada gündemin öne çıkan başlıkları...
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