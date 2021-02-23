27 yıldır eller hep ‘cep’te

Sektör, 27 yılda sabitten mobile, sesten veriye, çevirmeli bağlantıdan genişbanta evrilirken, iş hayatından eğitime, eğlenceden sağlığa hayatın pek çok alanında kullanılmaya başlanan akıllı telefonlar da kişilerin olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verilere göre, Türkiye’de 2020 üçüncü çeyrekte mobil abone sayısı, ülke nüfusuna yaklaşarak 82.8 milyon oldu. Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99.6 olarak gerçekleşti.