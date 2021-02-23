23.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
27 yıldır eller hep ‘cep’te
Türkiye’de cep telefonu ile yapılan ilk görüşmenin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye’de cep telefonlarının kullanımı, 23 Şubat 1994’te dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i aramasıyla gerçekleşen ilk görüşme ile başladı.
Sektör, 27 yılda sabitten mobile, sesten veriye, çevirmeli bağlantıdan genişbanta evrilirken, iş hayatından eğitime, eğlenceden sağlığa hayatın pek çok alanında kullanılmaya başlanan akıllı telefonlar da kişilerin olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verilere göre, Türkiye’de 2020 üçüncü çeyrekte mobil abone sayısı, ülke nüfusuna yaklaşarak 82.8 milyon oldu. Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99.6 olarak gerçekleşti.