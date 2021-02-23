MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 27 yıldır eller hep ‘cep’te
ABONE OL
23.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

27 yıldır eller hep ‘cep’te

Türkiye’de cep telefonu ile yapılan ilk görüşmenin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye’de cep telefonlarının kullanımı, 23 Şubat 1994’te dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i aramasıyla gerçekleşen ilk görüşme ile başladı.

27 yıldır eller hep ‘cep’te

 

Sektör, 27 yılda sabitten mobile, sesten veriye, çevirmeli bağlantıdan genişbanta evrilirken, iş hayatından eğitime, eğlenceden sağlığa hayatın pek çok alanında kullanılmaya başlanan akıllı telefonlar da kişilerin olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verilere göre, Türkiye’de 2020 üçüncü çeyrekte mobil abone sayısı, ülke nüfusuna yaklaşarak 82.8 milyon oldu. Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99.6 olarak gerçekleşti.

    Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav tarihleri 2021 / 1. Dönem | Açık lise sınavları ne zaman, nasıl olacak, online mı?

    AÖL sınav tarihleri 2021 / 1. Dönem | Açık lise sınavları ne zaman, nasıl olacak, online mı?

    Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

    Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

    Bu markette her şey daha uygun

    Bu markette her şey daha uygun

    3 ilde uyuşturucu operasyonu! 34 gözaltı...

    3 ilde uyuşturucu operasyonu! 34 gözaltı...

    Sıradaki Haber