28 Şubat altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatı...

Vatandaşlar altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Suriye'de yaşanan gelişmeler ve koronavirüs salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yönelince yedi yılın zirvesine yükselen altın fiyatları, virüsün yaygınlaşmasının yavaşlaması haberlerinin ardından az da olsa geriledi.

Suriye'de dün gece yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatlarında yeniden artış görüldü.

ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT

Gram altın: 328 lira

Çeyrek altın: 536 lira

Yarım altın: 1.073 lira

Cumhuriyet altını: 2.192 lira

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