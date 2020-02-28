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    HaberlerEkonomi Haberleri 28 Şubat altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatı...
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    28.02.2020 - 08:06 |

    28 Şubat altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatı...

    Altın fiyatları dövizle birlikte yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Son gelişmelerin ardından gram altın 328 liraya yükseldi. Altın fiyatlarında yaşanan değişimleri yakından takip eden vatandaşlar anlık olarak altın fiyatlarına ilişkin rakamları takip etmeye devam ediyor. İşte 28 Şubat tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları...

    28 Şubat altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatı...

    Vatandaşlar altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Suriye'de yaşanan gelişmeler ve koronavirüs salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yönelince yedi yılın zirvesine yükselen altın fiyatları, virüsün yaygınlaşmasının yavaşlaması haberlerinin ardından az da olsa geriledi.

    Suriye'de dün gece yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatlarında yeniden artış görüldü.

    ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT

    Gram altın: 328 lira

    Çeyrek altın: 536 lira

    Yarım altın: 1.073 lira

    Cumhuriyet altını: 2.192 lira

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