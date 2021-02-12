12.02.2021 - 17:40 |
280 şoför alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 sözleşmeli personel alınacak.
Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek. Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.
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