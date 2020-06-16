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    HaberlerEkonomi Haberleri 3.250 sağlık personeli alınacak
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    16.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    3.250 sağlık personeli alınacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi.

    3.250 sağlık personeli alınacak

     

    Bakan Koca, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.  Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti. Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, “Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

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