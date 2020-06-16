3.250 sağlık personeli alınacak

Bakan Koca, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti. Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti. Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, “Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.