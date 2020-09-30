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    30.09.2020 - 07:00 | | EBRU SUNGUR

    Boğaziçili cinlere Tekfen kuluçkası

    Tekfen Holding ve Tekfen Vakfı’nın çeyrek asırdır bağışlarıyla destek verdiği Boğaziçi Üniversitesi, kısa süre sonra faaliyete geçecek olan kuluçka merkezine Tekfen’in kurucuları Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar’ın adlarının baş harflerini taşıdı.

    Boğaziçili cinlere Tekfen kuluçkası
    EBRU SUNGUR

    Boğaziçi Üniversitesi FNN Tekfen Kuluçka Merkezi’nde, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının yenilikçi fikirlerinin geliştirilmesinin, laboratuvarında ve prototip atölyesinde bu fikirlerin ürüne dönüştürülmesinin amaçlandığı duyuruldu.

    Tekfen Vakfı Başkanı Dr. M. Ercan Kumcu, “Cin fikirleri yeşertmeyi amaçlayan bu tip merkezler pek çok ülkede bulunuyor. Bir buluşu ticarileştirmek uzun bir yolculuk. İnanıyorum ki bu merkezde de pek çok büyük projenin tohumları atılacak” diye konuştu. Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar’ın ilk şirketleri FNN’yi startup olarak bir barakada kurduklarını belirten Kumcu, “Tekfen, bugün 20 bin çalışanı bulunan global bir grup. Bu kuluçka merkezi de gençlere kapılar açacak” dedi.

    Geniş imkanlar

    10 bin metrekare alanda kurulan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim Teknoloji Binası 3 bin 600 metrekare laboratuvar alanı ile robotik araştırmalardan CERN bağlantılı fizik çalışmalarına kadar çok sayıda araştırmacıya altyapı imkânı sunacak. Boğaziçi Üniversitesi- FNN Tekfen Kuluçka Merkezi de bu bina içinde bulunuyor.

    3.5 milyon $’lık destek

    Tekfen Holding ve Tekfen Vakfı ile üniversite arasındaki ilişkiyi “yıllara yayılan bir iş birliği” olarak niteleyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, şunları söyledi:

    “Merhum Necati Akçağlılar ile birlikte üniversitemiz mezunlarından Ali Nihat Gökyiğit ve merhum Feyyaz Berker’in kurucusu oldukları Tekfen Holding ve vakıf aracılığı ile 1995-2020 yılları arasında üniversitemize verdikleri destekler akademik faaliyetlerimizin, öğrenci ve öğretim üyelerimizin araştırma ve eğitim süreçlerinin sürdürülebilir olmasına önemli katkılar sağladı. Bu değerin nesiller boyunca bilinmesi amacıyla kuluçka merkezine Boğaziçi Üniversitesi - FNN Tekfen Kuluçka Merkezi adının verilmesini yetkili kurullarımıza önerdik, önerimiz üniversitemizin en yetkili organlarında da kabul görerek resmileşti.”
    Özkan, Tekfen aracılığıyla son 25 yılda üniversiteye verilen desteğin maddi değerinin yaklaşık 3.5 milyon dolar olduğunun altını çizdi.

    Boğaziçili cinlere Tekfen kuluçkası


    İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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