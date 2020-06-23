3 haftada 8 milyar TL ciro

1 Haziran’da kamu bankalarının 1 yıl ödemesiz düşük konut kredi faizi hamlesiyle beraber ikinci büyük kampanyayı da 2 Haziran’da Emlak Konut GYO devreye almıştı. ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla Emlak Konut GYO projelerinin satış ofislerinde ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Kampanya kapsamında 3 haftada 5 bin 900 konut satıldı. Bu satışlar karşılığında ise 8 milyar ciro elde edildi.

Kampanyaya göre, Emlak Konut GYO projelerinde önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyor. Daha sonra yüzde 5 peşinat veren tüketici, yüzde 15’lik ödemeyi 24’üncü ayda gerçekleştiriyor. Toplam tutarın yüzde 80’i için de banka kredisi kullanılıyor. Vade oranları ise yüzde 0.69’dan başlıyor. Üçüncü yılda başlayan taksit ödemeleri tüketici için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Kampanya toplam 26 projedeki konutları içeriyor.

1.4 milyar liralık proje

İstanbul’un en değerli arazileri arasında gösterilen, Atatürk Havalimanı’na komşu Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisinin akıbeti belli oldu. Teklifler asgari bedelin altında kaldığı için iki kere ihalesi iptal edilen araziye, sahibi olan Emlak Konut GYO, proje yapacak. ‘Emlak Konut Florya Evleri’ adlı projede 182 konut ile 60 villa yer alacak. Projenin değeri 1.4 milyar lirayı bulacak.