3. pist için geri sayım hızlandı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’dan yapılan açıklamada, “3. bağımsız pistle İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı olacak” denildi.

İstanbul Havalimanı terminalinin doğusunda yer alan 3. pistin faaliyete geçmesi ile iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak.



Hızlı iniş kalkış



Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havacılık sektörü açısından zorlu bir yıl geçirdiklerini belirterek, “Ancak İstanbul Havalimanı’ndaki yolculuk deneyimini en üst noktaya taşımak için zorunlu arayı fırsat olarak görüyoruz. Geçtiğimiz birkaç ay yaşadığımız durağanlığı çabuk atlatacağımızı öngörüyoruz. Yeni pistimiz de bizi destekleyecek” dedi.