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    HaberlerEkonomi Haberleri 30 saniye içinde temassız ödeme
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    27.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    30 saniye içinde temassız ödeme

    Migros, Mkolay uygulamasına yeni özellikler ekledi. Yeni özellikleri kullanan market müşterileri, alışveriş yaparken ürünlerin barkodunu cep telefonlarındaki uygulama ile okutup, ödemelerini jet kasalardan 30 saniyede yapabiliyor.

    30 saniye içinde temassız ödeme

     

    Ödeme sürecinin jet kasaya entegre edilmesi ile müşteriler artık tüm alışveriş sürecini kendi yönetebiliyor. Poşetleme alışveriş esnasında yapıldığı için kasada bekleme süresi olmadığından zaman kazandıran bu yenilik, müşterilere büyük kolaylık sunuyor. Uygulamada, sepet büyüklüğü ne olursa olsun müşteriler, jet kasaya geldiğinde ürünlerini kasadan tekrar geçirmeden ekrandaki QR kodu okutarak ödemelerini başlatıyor ve sadece 30 saniyede tamamlayabiliyor. Şirket bu uygulama ile tamamen temassız bir alışveriş ve ödeme deneyiminin mümkün olduğunu kaydediyor.

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