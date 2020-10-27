30 saniye içinde temassız ödeme

Ödeme sürecinin jet kasaya entegre edilmesi ile müşteriler artık tüm alışveriş sürecini kendi yönetebiliyor. Poşetleme alışveriş esnasında yapıldığı için kasada bekleme süresi olmadığından zaman kazandıran bu yenilik, müşterilere büyük kolaylık sunuyor. Uygulamada, sepet büyüklüğü ne olursa olsun müşteriler, jet kasaya geldiğinde ürünlerini kasadan tekrar geçirmeden ekrandaki QR kodu okutarak ödemelerini başlatıyor ve sadece 30 saniyede tamamlayabiliyor. Şirket bu uygulama ile tamamen temassız bir alışveriş ve ödeme deneyiminin mümkün olduğunu kaydediyor.