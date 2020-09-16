30 yıllık Hilton İzmir Oteli kapatılıyor

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve 33 katlı yapısıyla şehrin en yüksek binalarından biri olan Hilton Oteli’nin, 16 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Hilton Şirketi tarafından işletilmeyeceği duyuruldu. Hilton tarafından yapılan açıklamada, şirketin İzmir’de bulunan Alsancak, Bayraklı, Aliağa ve İzmir Havalimanı'ndaki işletmelerindeki faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. Şirket ayrıca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Hilton İzmir’in şu ana kadar gösterdiği örnek misafirpervelikten gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”
142 metrelik uzunluğuyla şehrin simge yapılarından biri olan 5 yıldızlı Hilton Oteli, 1992 yılında faaliyete geçmişti.
Son dakika... Yüz yüze eğitim başlıyor! Bakan Selçuk ayrıntıları açıkladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Selçuk, 'Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak' dedi.