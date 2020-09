On Numara çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da | 31 Ağustos On Numara sonuçları...

On Numara sonuçları belli oldu. Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara sonuçları Millipiyangoonline.com üzerinden sonuçları duyurdu. 31 Ağustos 2020 On numara sonuçlarına göre kazandıran numaralar:

'2, 4, 8, 10, 13, 15, 19, 24, 27, 29, 34, 40, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 62, 75, 76, 80'

On Numara'da 10 bilen 2 kişi kişi başına düşen ikramiye tutarı 146 bin 897 TL kazandı. 9 bilen 39 kişi ise 3 bin 985 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL KAZANDIRIR?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.