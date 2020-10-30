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    HaberlerEkonomi Haberleri 322 milyarlık kredi desteği
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    30.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    322 milyarlık kredi desteği

    Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bu yılın ilk dokuz ayında ekonomimize 322 milyar TL kredi desteği sağladık” dedi.

    322 milyarlık kredi desteği

    Şirketin 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, şunları söyledi: “Ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 276 milyarı nakdi olmak üzere toplam 322 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 294 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 486 milyar TL’ye ulaştı. Bankamız, 1 milyar 498 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın ilk 9 aylık döneminde 4 milyar 409 milyon TL konsolide net kar elde etti. Bu yıl ayrılmış olan 500 milyon TL serbest karşılık ile toplam serbest karşılık tutarı 1 milyar 150 milyon TL’ye ulaştı.”

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