322 milyarlık kredi desteği

Şirketin 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, şunları söyledi: “Ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 276 milyarı nakdi olmak üzere toplam 322 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 294 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 486 milyar TL’ye ulaştı. Bankamız, 1 milyar 498 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın ilk 9 aylık döneminde 4 milyar 409 milyon TL konsolide net kar elde etti. Bu yıl ayrılmış olan 500 milyon TL serbest karşılık ile toplam serbest karşılık tutarı 1 milyar 150 milyon TL’ye ulaştı.”