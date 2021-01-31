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31.01.2021 - 17:26 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

337 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı 337 koruma ve güvenlik görevlisi alacak.

337 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.

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    Ölümden mucize kurtuluş kameradaHindistan'da motosikleti arızalanan sürücü hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş, tren istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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